Belfort kopen? 495 euro! Dienst der Gedroomde Gewesten zet Ieper symbolisch te koop: “Via kunst dromen over stad van morgen”

Christophe Maertens

08 augustus 2019

12u19 6 Ieper Het kunstcollectief ‘Dienst der Gedroomde Gewesten’ heeft woensdagnacht een opmerkelijke actie uitgevoerd in de stad Ieper, waarbij het verschillende gebouwen en plaatsen in Ieper figuurlijk ‘te koop’ heeft gezet. “Hiermee vragen we aandacht voor ons project dat in september en oktober zal plaatsvinden in het Sint-Jansgodshuis.”

Het sociaal-cultureel initiatief ‘DNST der GDRMD GWSTN’ of de ‘Dienst der Gedroomde Gewesten’ is een nieuwe vereniging die mensen via kunst wil laten nadenken, experimenteren en bouwen over en aan hun gedroomde stad van morgen. “De naam van ons project, de ‘Dienst der Gedroomde Gewesten’ is afgeleid van de ‘Dienst der Verwoeste Gewesten’”, legt coördinator Theo Vantomme uit. “Dat was honderd jaar geleden een dienst die zich bezighield met de heropbouw van de door de oorlog geteisterde regio. In diezelfde context willen wij via kunst dromen over de stad van morgen.”

Bureau der Wederverbeelding

De ‘Dienst’ bestaat uit jonge mensen tussen 19 en 29 jaar met verschillende achtergronden. Er komen leden uit het sociaal-cultureel werk, onderwijs, houtbewerking, journalistiek, architectuur en stedenbouw. Door op een sociaal-artistieke manier samen na te denken over, te ontwerpen en te experimenteren met de stad, drukken we onze stempel op de stad, de regio en haar toekomst. Anderzijds worden artiesten en kunstenaars aangetrokken om hun project uit te werken en mee te stappen in een publicatie en expo in 2020.”

Certificaat van Wederverbeelding

In het Sint-Jansgodshuis in Ieper opent het collectief in het najaar de deuren van hun ‘Bureau der Wederverbeelding’ (Wederverbeelding is afgeleid van wederopbouw, nvdr). Er zullen in september en oktober gratis workshops, activiteiten en publieke belevingsmomenten worden georganiseerd. “Om onze activiteiten te sponsoren, zijn we op zoek naar middelen. Daarom ‘verkopen’ we onder andere de Rijselpoort, de ‘zwevende kraan’ aan de Zuiderring en zelfs het Belfort. Iedereen die ons steunt, krijgt een ‘Certificaat van Wederverbeelding’. Dat zul je persoonlijk kunnen afhalen in ons ‘instituut’ of het wordt afgeleverd. De donateur wordt bovendien opgenomen in de lijst van ‘Pionierende ondersteuners’ van het project”, legt Vantomme uit.

“Gedurende zeven weekends organiseren we verschillende workshops en festiviteiten. In het kader van Open Monumentendag organiseren we op 8 september een eerste workshop ‘Realtime Wederverbeelding’. Iedereen is welkom vanaf 10 uur om de ‘Wederverbeelding’ van de stad met eigen ogen te aanschouwen. Aansluitend volgt om 17 uur de officiële inhuldiging van de ‘Ideeëngalerij’.”

Crowdfunding

De Dienst der Gedroomde Gewesten stelt zijn crowdfunding voor tijdens de ‘Openbare Verkoop’ van de stad, die plaatsvindt op 24 augustus in de setting van een wederopbouwpand in de Lange Torhoutstraat 14 in Ieper. Vanaf 11 uur kan iedereen de verschillende formules van de crowdfunding leren kennen, maar ook de Dienst zelf en hun plannen voor september en oktober én het Sint-Jansgodshuis. Daarnaast vindt om 16 uur de ‘Stadsloting’ plaats, waarbij de Dienst bijzondere Wederverbeeldings(kunst)werken verloot onder de deelnemers.

Meer info over het project en de crowdfunding op www.dienstdergedroomdegewesten.be of de Facebookpagina.