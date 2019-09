Beklaagde duwt uit frustratie curator tegen de muur Christophe Maertens

17 september 2019

12u41 2 Ieper Voor de rechter in Ieper moeten twee mannen zich verantwoorden omdat ze over de schreef gingen bij de afhandeling van het faillissement van Bistro De Gilde in Vlamertinge.

De rechtbank van koophandel sprak in november 2017 het faillissement uit van Bistro De Gilde in de Poperingseweg in Vlamertinge. Gewezen zaakvoerder J.G., die samen met zijn vrouw de zaak runde, staat nu voor de rechter in Ieper omdat de afhandeling van het faillissement niet altijd even netjes verliep. Ook M.G., de broer van de gewezen uitbater, staat terecht, maar die stuurde zijn kat naar de rechtbank.

Diezelfde broer liet zich op niet onbetuigd toen in het café de boedelbeschrijving bezig was. De man wilde tussenkomen toen hij merkte dat er problemen waren. De politie moest tussenbeide komen.

Enkele maanden later ging J.G. verhaal halen bij de curator in Poperinge. Toen de curator de man de deur wees, ontstak hij in een woede. J.G. greep de advocaat en duwde hem tegen de muur. J.G. riskeert, net als zijn verstek latende broer, een effectieve celstraf. “Het was heel fout van mij en had niet zo mogen reageren”, aldus de beklaagde. “Het was een beetje uit frustratie omdat ik op enkele vragen maar geen antwoord kreeg”, aldus de beklaagde. “Die man doet ook maar zijn werk”, aldus nog de rechter. Vonnis op 21 oktober.