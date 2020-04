Beïnvloeden coronamaatregelen jouw mening over toerisme? Christophe Maertens

27 april 2020

08u48 0 Ieper Toerisme Vlaanderen en de stad Ieper houden een bewonersenquête met vragen over de impact van toerisme op het leven in de stad. De bevraging is te vinden op de website van Ieper.

Hoewel er van toerisme momenteel niet veel sprake is, vragen de stad Ieper, Toerisme Vlaanderen en de KU Leuven de Ieperlingen om hun mening te geven over het thema via een vragenlijst op de website van de stad. Op basis van de resultaten kan het toerisme in Ieper verbeterd worden, zowel voor bewoners, ondernemers als bezoekers. De stad wil ook achterhalen hoe de coronamaatregelen de visie van mensen op reizen en toerisme heeft beïnvloed. Door het invullen van de enquête help je Ieper vooruit en help je een masterstudente Toerisme van KU Leuven met haar eindwerk. Woon je in Ieper, neem dan zeven minuten de tijd om de enquête in te vullen.