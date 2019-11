Beiaardier brengt ode aan de vrouwen en speelt ook de hitlijst der Ieperlingen Christophe Maertens

21 november 2019

17u00 0 Ieper Beiaardier Ludo Geloen haalt nog vijf keer alles uit de kas voor hij het Ieperse beiaardseizoen afsluit. Twee concerten springen in het oog: een ode aan de vrouw en de hitlijst der Ieperlingen.

“Bijna wekelijks, op zaterdag van 14 tot 15 uur, beklimt Ludo de honderden treden van het Belfort”, zegt Wesley Butstraen van de dienst Toerisme in Ieper. “Hij speelt al 23 jaar als vaste beiaardier. Nu het beiaardseizoen er bijna opzit, is het tijd om nog eens het onderste uit de kan te halen.” De Ieperse beiaard werd dit jaar meer betrokken in het programma van de stad: een concert als opwarming voor de McBride, een ode aan de artiesten van Folkfestival Dranouter of een hommageconcert voor een overleden artiest. “Er staan nog vijf concerten gepland op zaterdagnamiddag. Twee ervan springen extra in het oog”, vindt Butstraen.

Ode aan de dames

Op zaterdag 23 november speelt Geloen liederen waar meisjesnamen in voorkomen: Anne van Clouseau, Sweet Caroline van Neal Diamond of Lucy in the sky van The Beatles. Het zijn maar enkele nummers die tussen 14 en 15 uur te horen zullen zijn in de binnenstad. “Reden van het concert is dat uit de statistieken blijkt dat de beiaardconcerten beter in de markt liggen bij het vrouwelijk publiek: twee derde van het publiek bestaat uit vrouwen. Daarom wou Ludo het concert aan de vrouwen opdragen.”

Concert voor de Ieperlingen

Daarnaast krijgen de Ieperlingen een concert dat ze zelf mogen bepalen. Op www.toerismeieper.be/beiaard kan elke Ieperling zijn top 3 doorsturen. Na de stemming wordt de hitlijst van de Ieperlingen opgesteld. Het concert wordt gespeeld op zaterdag 21 december van 14 tot 15 uur. Mensen die stemmen op de hitlijst, maken kans op een familieticket voor de Ieperse Nachtwacht, die tijdens de winterperiode wekelijks op zaterdag door de stad trekt.

Alle beiaardconcerten zijn gratis. “De beste plaats om te genieten van het concert is op de binnenkoer van de Lakenhalle, maar ook op in het kerstdorp op de Grote Markt is een danspasje mogelijk”, besluit Butstraen.