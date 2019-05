Beiaard warmt lopers op voor de McBride halve marathon



15u47 0 Ieper In Ieper staan zondagmorgen opnieuw honderden sportievelingen aan de start van de McBride run, de halve marathon tussen Ieper en Poperinge. Voor het eerst speelt beiaardier Ludo Geloen om 9 uur ’s morgens een aangepast concert om de sportievelingen aan te moedigen.

“De Ieperse beiaard is één van de beste in West-Europa. Jaarlijks komen internationale beiaardiers hun deuntjes spelen op dit majestueus instrument”, aldus Wesley Butstraen van stad Ieper. “Vanuit het stadsbestuur en de stedelijke dienst voor Toerisme wil men dit instrument meer aandacht geven. Jaarlijks worden zo’n 50 beiaardconcerten georganiseerd, maar voor het eerst wordt de beiaardkalender aangepast aan evenementen in Ieper. Zo ook komende zondag, voor de start van de McBride loopwedstrijd.”

Beiaardier Ludo Geloen speelt al zo’n 20 jaar op de beiaard en past af en toe zijn programma aan aan de tijdsgeest: bijvoorbeeld bij het overlijden van een wereldartiest zoals onlangs bij Doris Day of vorig jaar bij het overlijden van Avicii. Komende zondag start Ludo met up-tempo liederen om de lopers die zich klaarmaken voor de wedstrijd bij te staan bij de opwarming. Enkele nummers die aan bod komen: You’ll never walk alone, I will walk (500 miles) of Clocks van Coldplay. Het concert stopt kort voor 10 uur zodat de lopers zich klaar kunnen maken voor de wedstrijd en de wedstrijdorganisatie nog de laatste richtlijnen kan meegeven met de sportievelingen.