Begeleiders van kinderen veroordeeld na schermutseling in Bellewaerde Christophe Maertens

06 april 2020

10u47 0 Ieper Een tweeling (21) uit Roubaix werd door de rechter veroordeeld omdat de twee broers bij een bezoek aan pretpark Bellewaerde 4 personeelsleden en veiligheidsmensen een pak slaag gaven. Een van de slachtoffers raakte daarbij gewond.

Op 19 april vorig jaar trokken de tweelingbroers I.S. en B.S. samen met M.S. als begeleider van een groep kinderen naar Bellewaerde. Op een bepaald moment kwam het tot een discussie in de wachtrij aan attractie Niagara. Het escaleerde en er werden veiligheidsmensen ter plaatse geroepen. Wat volgde was een handgemeen en een van de bewakers moest naar het Jan Yperman Ziekenhuis worden overgebracht. Hij was gewond en kon vijf weken niet werken. De drie Franse begeleiders mochten het op de rechtbank van Ieper komen uitleggen.

Door vier man vastgegrepen

“Ik had op het ogenblik van de feiten een kind bij mij en een ander kind stond wat verder in de wachtrij”, zei een van de broers. “Wij gingen daarbij staan, maar iemand die achter ons stond, stoorde zich daaraan en begon te discussiëren. Ik werd door vier man vastgegrepen en had geen adem meer. Ik riep naar de kinderen dat ze mijn broer moesten halen.” Wat ook gebeurde en toen die ter plaatse was, mengde hij zich in de schermutseling. “Die mensen hebben niet doelbewust slagen gegeven aan de security”, aldus meester Christine Onraet, die de vrouw in het gezelschap verdedigde. “Die vier bewakers hebben zich als leeuwen op die man gegooid, wat niet normaal is. Hij kreeg gewoon geen lucht meer.”

Vrouw vrijgesproken

“Klopt niet, die man maande aan tot kalmte en kreeg verschillende kopstoten. Hij belandde op de grond en kreeg klappen in zijn gezicht en in de ribben”, aldus de raadsman van de bewakingsagent.

De rechter vond de twee mannen schuldig aan slagen en verwondingen. I.S. krijgt een celstraf van 3 maanden met uitstel en een geldboete van 400 euro, eveneens met uitstel. Zijn broer is veroordeeld tot 5 maanden cel met uitstel en een geldboete van 400 euro, ook met uitstel. De vrouw werd vrijgesproken. Aan de gewonde veiligheidsman moet de tweeling een schadevergoeding van 500 euro betalen. Het pretpark Bellewaerde, dat zich burgerlijke partij had gesteld, krijgt 1 euro provisionele schadevergoeding.