Bedankt ‘JefsPetitComité’, welkom ‘JefsKleinBureau’: Ouderraad Sint-Jozefschool heeft een nieuw bestuur Christophe Maertens

24 juni 2020

09u21 0 Ieper In de Sint-Jozefschool werd afscheid genomen van het aftredend kernteam van de ouderraad en kreeg het nieuw kernteam een warme welkom.

“We zijn ons aftredend kernteam ‘JefsPetitComité’ van de ouderraad van onze Sint-Jozefschool heel dankbaar”, zegt directeur Lieven Calis. “Hun mandaat loopt dit einde van het schooljaar af. Vorige drie jaar organiseerden ze samen met het enthousiast ouderraadteam van 19 leden 25 activiteiten. Ze waren de brug tussen ouders, schoolteam, kinderen en de gemeenschap. In deze coronatijden zorgden ze er mee voor dat we met de Sint-Jozefsschool, inclusief de proefdagen, helemaal konden opstarten. Hun bezorgdheid om de kinderen, het recht op leren, het recht op ontwikkelen, het recht om te groeien en zo effectief en maximaal mogelijk weer heropstarten, hebben we allen samen waargemaakt.” De school verwelkomt dan ook met veel blijdschap het opstartende kernteam ‘JefsKleinBureau’ .