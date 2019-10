Basketster Emma Meesseman: “Ieper blijft mijn favoriete bestemming” Christophe Maertens

14 oktober 2019

17u12 2 Ieper Afgelopen weekend werd de Ieperse Emma Meesseman (26) nog uitgeroepen tot ‘meest waardevolle basketbalspeler’ van de finale van het WNBA-kampioenschap, deze week is ze gewoon thuis om van de rust te genieten. Binnen enkele dagen vertrekt ze dan naar Jekaterinenburg, waar ze in de Russische competitie stapt. “Ik ben graag thuis in Ieper, maar het drukke leven en vele reizen hoort er nu gewoon bij.”

Voor Emma kwam het behalen van de beker met haar basketbalploeg de Washington Mystics niet onverwacht. “De ploeg haalde vorig jaar al de finale, maar toen was ik er niet bij”, zegt ze. “Het was zeker de bedoeling om dit seizoen in de finale te geraken en die laatste stap naar de overwinning te behalen. Die finaleplaats werd van ons verwacht, maar toch werd het heel spannend en bracht alles de nodige stress met zich mee. Mijn hoofddoel was die finale winnen, die MVP (Most Valuable Player, nvdr.) is individueel en dat was echt niet het belangrijkste voor mij. Het is mooi, maar we hebben met heel de ploeg de beker behaald en dat vind ik veel mooier.”

Vrienden bezoeken

Zondag landde Emma Meesseman op Zaventem en nu is ze een twaalftal dagen thuis. “Ik ga vooral vrienden en familie bezoeken. Ook ga ik de mensen bedanken die mij zo hard hebben gesteund. Maar trainen, neen, dat doe ik niet. Het worden enkele dagen zonder basket. Sowieso ben ik iemand die snel mijn conditie terugwint.”

“Een beetje rust zal mij deugd doen. De voorbije weken waren heel hectisch. Je bent zo gefocust en alles gaat zo vlug voorbij. Ik ben graag thuis in Ieper, maar het drukke leven en vele reizen hoort er nu eenmaal bij. Het is een leven vol opofferingen, maar als je ziet wat je er allemaal voor terugkrijgt. Dat maakt veel goed. Zonder passie kan je dit echter niet doen. Als je zo’n leven niet leuk vindt, dan lukt het gewoon niet. Het vergt natuurlijk iets van een mens, maar ik ben nog jong.”

Mama in Amerika

“Of het telkens aanpassen is? Neen, ik speel al enkele jaren in Rusland en Amerika en ben het leven echt gewoon. Maar Ieper blijft mijn favoriete bestemming.” De Russische competitie loopt tot eind april, begin mei. “Daarna kom ik terug naar Ieper. Of ik daarna opnieuw naar Amerika ga, weet ik nog niet. Mijn contract daar liep ten einde.”

Sonja, de mama van Emma, trok naar Amerika om de finale bij te wonen. “Het was goed dat ik het kon delen met haar, er zijn al veel momenten geweest die ik niet met mijn ouders heb kunnen beleven. Haar aanwezigheid is ook belangrijk om mij af te leiden van de stress.”