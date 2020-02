Basketster Emma Meesseman en mountainbiker Hans Planckaert sportvrouw en -man van het jaar Christophe Maertens

08 februari 2020

15u48 0 Ieper De Ieperse Sportraad zette op het jaarlijkse sportgala de Ieperse sporters in de kijker. In Het Perron werden de Ieperse sportman, sportvrouw, sportclub en sportjongere van het jaar gehuldigd. Het gala werd aan elkaar gepraat door Sporza-journalist Sammy Neyrinck.

“In Ieper zit er waarschijnlijk iets in de grond want onze stad blijkt dé perfectie voedingsbodem voor (top)-sporttalent. Sportclubs barsten uit hun voegen, verenigingen laten zich opmerken in diverse competities, wereldsterren komen hier graag thuis, recreatieve sporters leven zich dagelijks uit in onze parken, sporthallen, sportvelden en natuurzones én jongeren staan op het punt om door te breken”, aldus schepen van Sport Patrick Benoot. “Daarom zet de Ieperse Sportraad elk jaar opnieuw eervolle clubs en lokale talenten in de kijker op het jaarlijkse sportgala.”

Sportjongere 2019

Zita Van Brabandt, Iepers toptalent in het zwemmen. Draait mee op internationaal niveau en lid van de Ieperse zwemclub Iswim.

Sportclub van 2019

FLAC, de Ieperse atletiekclub.

Sportvrouw 2019

Emma Meesseman, basketbalspeler, Belgian Cat en regelrechte wereldster.

Sportman van 2019

Hans Planckaert, mountainbiker die in zijn categorie (masters) al verschillende prijzen bij elkaar heeft gefietst in binnen- en buitenland.

Sportverdienste 2019

Ging naar verschillende mensen die zich al lang inzetten voor een welbepaalde sport. Ook vertegenwoordigers van een club die 50 - 75 of 100 jaar bestaat, werden gehuldigd.

- Bernard Bode, basketbal

- Frans Blomme, boogschieten

- Elie De Wulf, voetbal

- Johan Houtman, basketbal

- Jean-Pierre Lejeune - Sportraad, wielertoerisme

- Marc Veys - Sportraad, volleybal

- Ontspanningsfietsers 2000 Voormezele, wielertoerisme

