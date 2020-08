Babyboom bij Europese bizons in Bellewaerde Laurie Bailliu

04 augustus 2020

16u04 0 Ieper Er zijn afgelopen maand drie Europese bizons geboren in het pret- en dierenpark Bellewaerde in Ieper. De geboortes zijn heel belangrijk voor het park, dat actief deelneemt aan het internationaal kweekprogramma en reeds verscheidene bizons terug in de wilde natuur heeft geïntroduceerd.

Een babyboom heeft plaatsgevonden, tijdens de maand juli, bij de Europese bizons in het pret- en dierenpark Bellewaerde in Ieper. Na een dracht van ongeveer negen maanden, werden maar liefst drie kalfjes gezond geboren in het park. Het gaat om één mannelijke en twee vrouwelijke bizons. In totaal zijn er nu tien Europese bizons te bewonderen in het park.

Internationaal kweekprogramma

De Europese Bizon of Wisent is het grootste zoogdier van Europa en is ook een kwetsbare diersoort. Na de Eerste Wereldoorlog kwamen de Europese bizons niet meer in de natuur voor in Europa. Er zijn opnieuw ongeveer 4.400 Europese bizons wereldwijd in de natuur, dankzij verschillende kweekprogramma’s en herintroductieprojecten.

Bellewaerde neemt sinds 2012 actief deel aan het Europees kweekprogramma voor deze diersoort en zijn er al verschillende geboortes geweest in het park. In 2016 werden reeds drie Europese bizons uit Bellewaerde geherintroduceerd in de natuur in Roemenië. Één Europese bizon werd in 2019 uitgezet in Azerbeidzjan, in samenwerking met WWF. “Deze herintroductieprojecten van Europese Bizons zijn heel belangrijk voor de conservatie van de diersoort en de biodiversiteit in hun oorspronkelijk leefgebied,” aldus Pieter Vercruysse, hoofddierenverzorger in Bellewaerde.