Automobiliste met kinderen tegen geparkeerde wagen in Vlamertinge

20 juni 2019

16u19

Langs de Poperingseweg in Vlamertinge (Ieper) is donderdagochtend rond 8.30 uur een 39-jarige automobiliste uit Vleteren met haar wagen tegen een geparkeerd voertuig terecht gekomen.

Dat gebeurde vlakbij het station van Vlamertinge. Automobiliste V.D.W. raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De vier kinderen in haar wagen bleven zo goed als ongedeerd. De zwangere eigenares van het aangereden voertuig zat niet in de auto maar was in shock en is preventief ook naar het ziekenhuis overgebracht.