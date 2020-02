Automobiliste (48) lichtgewond na duik in gracht met bestelwagen LSI

Ieper Aan de rotonde van de Oude Veurnestraat en de Haiglaan in Ieper is woensdagavond een bestelwagen in de gracht beland. De 48-jarige vrouw achter het stuur liep slechts lichte verwondingen op.

Rond 21.30 uur liep het fout toen Kirsten M. met de bestelwagen van haar restaurant ‘In de Rustplaats’ aan de rotonde een boordsteen raakte. Daardoor raakte ze de controle over haar stuur kwijt en belandde pardoes met de bestelwagen Citroën Berlingo volledig in de gracht. Dat gebeurde op slechts enkele meters van het restaurant dat ze samen met haar echtgenoot uitbaat langs de Veurnseweg. De vrouw liep gelukkig maar lichte verwondingen op. Of de gracht voor het voertuig de laatste ‘rustplaats’ zal geweest zijn, is onduidelijk. Het moest in ieder geval uit de gracht getakeld worden. Op het eerste zicht viel de schade mee.