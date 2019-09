Autodieven laten wagen zonder wielen achter LSI

10 september 2019

16u41

Bron: LSI 0 Ieper In de nacht van zondag op maandag is in Vlamertinge (Ieper) de Peugeot Partner van een jong koppel met twee kinderen gestolen. De wagen kon enkele uren later zonder wielen teruggevonden worden.

De wagen van het koppel stond zondagnacht op de oprit voor hun woning in de Bellestraat geparkeerd. ’s Morgens merkten ze op dat het voertuig verdwenen was. Enkele uren later was de wagen al terecht. Op zo’n 500 meter van hun woning stond het zonder wielen op betonnen blokken. Ook een buggy, kinderzitje en gps bleken verdwenen. Wie iets verdachts heeft gezien, kan dit melden bij de politie van de zone Arro Ieper.