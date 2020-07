Auto uitgebrand vlakbij de Rijselpoort: inzittenden ongedeerd VHS

27 juli 2020

18u03 38 Ieper Opschudding maandagnamiddag toen in Ieper plots een BMW in lichterlaaie stond. Tijdens het rijden hadden de inzittenden plots gemerkt dat er rook van onder de motorkap kwam. Ze konden tijdig ontkomen.

Boudewijn Declerck (57) en zijn vrouw Greta (53) van de gelijknamige slagerij uit Ruddervoorde zullen zich een uitstapje naar Ieper tijdens hun vrije dag nog lang herinneren. In de Oudstrijderslaan, dichtbij de Rijselpoort, begon de BMW plots hevig te roken. Het koppel ging snel aan de kant en stapte uit.

In een mum van tijd stond het voorste deel van het voertuig in volle vlam. Het echtpaar stond machteloos toe te kijken. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar de BMW is niettemin helemaal verloren. Tijdens de interventie was er een tijdlang plaatselijk verkeershinder.