Auto botst tegen boom: bestuurder (42) lichtgewond naar het ziekenhuis VHS

15 april 2020

16u17 1 Ieper Langs de Rijselseweg in Ieper, ter hoogte van de hoevewinkel Zuid-Bellegoed, gebeurde woensdagmorgen in alle vroegte een ongeval. Daarbij viel één gewonde.

Sylvain C. uit Mesen week om een nog onbekende reden van de rijbaan af en botste frontaal tegen twee boompjes. Dat gebeurde iets voor 5.30 uur. Zijn voertuig liep zware schade op en kwam in het midden van de weg tot stilstand. Een passant sloeg even later alarm. De 42-jarige bestuurder werd voor verzorging naar het Jan Yperman Ziekenhuis overgebracht. Hij liep lichte verwondingen op. De brandweer kwam ter plaatse om de rijweg weer proper te maken.