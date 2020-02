Auto aangereden, waarschijnlijk door fietser: vrouw haalt uren later gevallen fietspomp op VHS

25 februari 2020

20u14 0 Ieper Lennie Roelens (30) uit Ieper vraagt zich af wie maandagnacht tegen haar bedrijfswagen is gereden. De achterruit van de auto is verbrijzeld, de carrosserie beschadigd. Op de plaats van het ongeval bleef een fietspomp achter. “Jammer van het vluchtmisdrijf”, vindt de Ieperse.

Het ongeval deed zich voor rond twee uur dinsdagmorgen in de Velodroomstraat, een zijstraat van de Haiglaan in Ieper. “Ik vermoed dat een fietser tegen mijn wagen is gebotst”, zegt Lennie Roelens. “De achterruit is stuk en de carrosserie liep ook averij op. Te oordelen aan de schade moet hij of zij vrijwel zeker gewond zijn geraakt. Toch pleegde de aanrijd(st)er vluchtmisdrijf.”

Bij het voertuig bleef een fietspomp achter. Een getuige zag hoe die dinsdagmorgen rond acht uur werd opgehaald door een dame in een bleke wagen.

Verantwoordelijkheid nemen

Lennie Roelens betreurt het vluchtmisdrijf. “Een ongeval kan iedereen overkomen, maar het minste wat je kan doen, is je verantwoordelijkheid nemen”, vindt de vrouw. “De politie kan gebeld worden, er kan ter plaatse gezocht worden naar de bestuurder van de geparkeerde wagen, de bedrijfsnaam staat er duidelijk op, enzovoort. Er zijn dus manieren genoeg om te laten weten dat er iets verkeerd is gelopen. Ik zou het de aanrijd(st)er beslist niet kwalijk hebben genomen, integendeel. Voor het regelen van schade bestaan er nu eenmaal verzekeringsmaatschappijen.”

Wie tips heeft over de aanrijding, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.