Assisen wenkt voor doodrijder van Sharon Gruwez: ook raadkamer acht opzettelijke botsing duidelijk bewezen

Ieper

De kans dat Davy K. (29) zich voor het hof van assisen moet verantwoorden voor de dood van zijn ex-vriendin, wordt steeds groter. Sharon Gruwez (22) was passagier in de BMW, die K. tegen 191 kilometer per uur liet crashen op de N8 in Vleteren. “Duidelijk met opzet”, vindt ook de raadkamer en dus is een procedure voor de politierechtbank, waar K. en zijn advocaat op aanstuurden, geen optie.