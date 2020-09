Asfalteringswerken en nutswerken in Ieper Christophe Maertens

24 september 2020

18u06 0 Ieper Op enkele plaatsen in de Kattenstad vinden binnenkort werken plaats.

In de Lange Meersstraat worden tussen 28 september en 2 oktober asfalteringswerken uitgevoerd. Daarbij wordt de straat tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Tussen 12 en 16 oktober worden er nutswerken uitgevoerd in de Abc-straat in Ieper. Tijdens die werken zal de straat worden afgesloten. Ook in de Sint-Sebastiaanstraat vinden nutswerken plaats en dat van 12 oktober tot 31 december. Tijdens die werken zal er voor een periode geen doorgang zijn voor voetgangers en fietsers.