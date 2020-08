Asbest mag opnieuw naar IVVO recyclageparken Christophe Maertens

13 augustus 2020

08u05 4

“De ruimere beschikbaarheid van de beschermingsmaterialen waaronder FFP3 mondmaskers laat toe om vanaf dinsdag 18 augustus opnieuw asbest te aanvaarden op de IVVO recyclageparken”, zegt woordvoerster Daphné Gouwy. “Dat zijn de parken uitgebaat voor de gemeenten: Ieper, Nieuwkerke, Vleteren en Veurne.”

Om de aanvoer van asbest veiliger te laten verlopen mogen mensen asbesthoudend afval enkel nog ‘verpakt’ aanleveren op het park. Dit in de aangeboden asbestzakken die gratis verkrijgbaar zijn voor particulieren, ofwel luchtdicht ingepakt in doorzichtige wikkelfolie. Voor bedrijven zijn de asbestzakken verkrijgbaar tegen betaling. “Voldoet dit niet aan de gestelde voorwaarden, dan zal het asbesthoudend afval worden geweigerd”, klinkt het.

Ieper Grote aanvoer verwacht

Door de coronacrisis kon er de voorbije maanden geen asbest aangevoerd worden naar de recyclageparken, waardoor IVVO nu een grote aanvoer van asbesthoudend afval verwacht. “Om dit op een gecontroleerde manier te laten verlopen mag er maximaal 1.000 kg asbest per gezin, per maand aangevoerd worden. Hiervoor worden dan ook maximaal 20 asbestzakken per gezin, per maand ter beschikking gesteld”, aldus de woordvoerder.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn tegen betaling verkrijgbaar op het recyclagepark. Particulieren betalen 5 euro per pakket, voor bedrijven is dit 15 euro per pakket. Om coronabesmettingen te voorkomen moeten de coronamaatregelen worden gerespecteerd. Meer info: https://www.ivvo.be/asbest-0