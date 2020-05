Arsenaalstraat afgesloten voor verkeer door collectorwerken Christophe Maertens

04 mei 2020

15u03 2 Ieper Tussen 6 mei en 26 juni worden in de Arsenaalstraat in Ieper werken uitgevoerd.

Dat gebeurt in het kader van de grote collectorwerken die momenteel in de stad bezig zijn. De werken in de Arsenaalstraat vinden plaats tussen de Schuttelaerestraat en het Zaalhof. Het straatgedeelte zal afgesloten zijn voor verkeer en ook parkeren zal niet lukken.