Architect Philippe Viérin buigt zich in IFFM over wederopbouw na WO I Christophe Maertens

09 juli 2020

05u49 0 Ieper Het In Flanders Fields Museum nodigt al twintig jaar een hedendaags kunstenaar uit die zijn persoonlijke reflectie geeft op oorlog en vrede. Dit jaar is dat architect Philippe Viérin, die perfect pas in het verhaal van de wederopbouw.

Het museum nodigde Philippe Viérin uit om een vraag van de eeuw te beantwoorden: Is de wederopbouw die de Westhoek vandaag zo typeert geslaagd? De vraag past perfect in het kader van de tentoonstelling ‘Feniks. De wederopbouw na WOI’. Philippes overgrootvader Jos Viérin was een van de toonaangevende architecten uit WO I.

Philippe is een hedendaags architect en creëert nieuwe gebouwen, maar herinterpreteert evengoed oude. Hij is de man die met zijn bureau noAarchitecten in 2010 de uitbreiding tekende van het In Flanders Fields Museum. “Een hele winter en lente lang reflecteerde Philippe in korte teksten en voorbeelden uit eigen praktijk en leven over onze vraag. Daarbij werd de figuur van de overgrootvader belangrijker dan hij aanvankelijk had vermoed. In de installatie PLAATS neemt Philippe ons mee op een gelaagde zoektocht naar een persoonlijke appreciatie van een geschiedenis, van de noden van mensen, van een regio en van een voorouder. De zoektocht verplichtte hem zijn eigen visie op architectuur te verduidelijken”, zegt Piet Chielens van IFFM.

PLAATS is een installatie met multimediaprojectie waarin de reflectie van Philippe rijk geïllustreerd en toegankelijk gemaakt wordt. Ook is er een boek. Naast teksten van de architect bevat het historische en nieuwe foto’s en een nieuwe fotoreportage van Stijn Bollaert. Het is te koop in de museumshop en in de boekhandel.