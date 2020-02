Archief van Ieperse rechtbank weegt te veel, gerechtsgebouw niet meer stabiel: “Geen paniek, het pand staat niet op instorten” LSI

11 februari 2020

16u07

Bron: LSI 2 Ieper Het gerechtsgebouw op de Grote Markt in Ieper is niet meer stabiel. Het archief van de ondernemingsrechtbank weegt te veel en is al in allerijl verhuisd. Het vredegerecht volgt eind april, voor de ondernemingsrechtbank is er nog geen oplossing. “Maar geen nood, het gebouw staat niet op instorten”, verzekert griffier van de ondernemingsrechtbank Koen Engels.

Het na-oorlogse gebouw op de Grote Markt lijkt de strijd met de tand des tijds te verliezen. Het gebouw staat al enkele maanden in de steigers voor de renovatie van het dak, maar ondanks die werken blijkt de stabiliteit onvoldoende gegarandeerd. Het verslag van een stabiliteitsingenieur laat weinig ruimte voor interpretatie: vooral de draagkracht van de verdiepingen is ondermaats. De betonnen draagbalken die na de bombardementen in de Eerste Wereldoorlog bij de heropbouw zijn gegoten, zijn niet bestand tegen de druk en het gewicht van de duizenden kilo’s van het archief op de zolderverdieping.

Archief verhuizen

Door de verhuis van het tweede kanton van het Ieperse vredegerecht naar Poperinge stond de tweede verdieping al langer leeg. Onlangs is in allerijl ook het archief van het vredegerecht naar het grote gerechtsgebouw op de Grote Markt 1 verhuisd. “Eind april zullen ook het vredegerecht en de acht personeelsleden van de eerste verdieping naar daar verhuizen”, weet de voorzitter van de rechtbank van Ieper Rik Verstraete.

Ook voor de ondernemingsrechtbank en het handelsregister op de gelijkvloerse verdieping wordt een oplossing gezocht, maar een verhuis is voorlopig nog niet nodig. “Vooral het grote gewicht van de 450 lopende meter archieven van de ondernemingsrechtbank op de zolderverdieping veroorzaakt stabiliteitsproblemen”, weet leidinggevend griffier van de ondernemingsrechtbank Koen Engels. “Die zijn ondertussen al deels naar de gelijkvloerse verdieping verhuisd. Onder andere de raadkamer is daardoor al volledig ingenomen. Binnenkort gaan we ook nog de rest verhuizen. Daarmee zouden de grootste problemen en bezorgdheden moeten weg zijn. Paniek dat het gebouw op instorten staat, is dus niet nodig.”