Arbeider raakt met arm klem in machine bij Valcke Beton in Vlamertinge LSI

27 augustus 2020

19u55

Bron: LSI 5 Ieper Bij een arbeidsongeval bij betonbedrijf Valcke Beton in Vlamertinge is donderdag een 53-jarige arbeider uit Ieper zwaargewond geraakt. Hij raakte met zijn arm in een filtermachine om water te filteren.

Rond 15 uur moest de brandweer naar de firma in de Rodenbachstraat om hulp te verlenen aan de ambulanciers, die na het arbeidsongeval waren gealarmeerd. Het slachtoffer moest met een ladderwagen naar de begane grond gebracht worden. “Op de site van het betonbedrijf raakte de man met zijn arm vast in een filtermachine”, zegt Filiep De Ketelaere van het West-Vlaamse arbeidsauditoriaat. “De dienst Toezicht Welzijn op het Werk en een technisch expert onderzoeken hoe het arbeidsongeval kon gebeuren. De filtermachine is voorlopig in beslag genomen.”

De toestand van het slachtoffer is ernstig, maar niet levensbedreigend. Het is afwachten of de arm van de man gered kan worden.