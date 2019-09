Arbeider haalt fosforgranaat boven bij graafwerken VHS

18 september 2019

17u18 0 Ieper In Ieper is woensdagnamiddag bij graafwerken op de Zonnebeekseweg een fosforgranaat uit de Eerste Wereldoorlog ontdekt. Toen de fosfor in contact kwam met zuurstof verspreidde zich onmiddellijk een dikke rookwolk. De situatie was echter snel onder controle.

In de buurt van de Lamezardekapel, aan de toegang tot de nieuwe woonwijk De Vloei, was een arbeider woensdag bezig met graafwerken. Hij raakte daarbij een fosforgranaat. Het contact met zuurstof leverde onmiddellijk een dikke, witte rookwolk op. De kraanman gooide snel wat aarde op het projectiel, zodat de toevoer van zuurstof werd afgesneden en de rook weer verdween. De brandweer werd erbij gehaald en die riep dan weer de hulp in van ontmijningsdienst DOVO. De militairen schraapten voorzichtig de aarde weer weg boven de fosforgranaat en staken het projectiel in een container. In de buurt hoefde niemand geëvacueerd te worden.

Niet ongevaarlijk

Het projectiel bleek een handgranaat uit de Eerste Wereldoorlog. “Een klein projectiel, maar dat weten we pas als we ter plaatse zijn”, zeggen de militairen van DOVO. “Er bestaan ook fosforbommen die groter van kaliber en dus ook gevaarlijker zijn.”

Fosfor veroorzaakt brandwonden en het is ook aangeraden het goedje niet in te ademen. “In zo’n projectiel, dat in de oorlog moest dienen om een rookgordijn op te trekken om het de vijand moeilijk te maken, zit ook een explosiemechanisme. Dat moet zorgen voor een maximale verspreiding van de fosfor, maar betekent dus ook een reëel risico in situaties als deze.” De militairen namen de handgranaat mee om te vernietigen.