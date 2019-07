Appartement ontruimd door geur ontstopper in Iepers centrum LSI

05 juli 2019

20u48

Bron: LSI 0 Ieper Aan het Gezelleplein in het centrum van Ieper is vrijdagavond een appartement ontruimd. Oorzaak bleek een vreemde geur door het gebruik van ontstopper in combinatie met een ander product.

In het vlakbij gelegen Novotel Ieper Centrum Flanders Fields merkte men rond 18.30 uur een vreemde, irriterende geur op. De brandweer van de zone Westhoek, een ambulance en een MUG-team snelden ter plaatse omdat er ook sprake was van personen die bedwelmd en bewusteloos waren geraakt. Ter plaatse bleek dat niet het geval. In het appartement dat via een trappenhal naar de parking met het hotel verbonden is, merkte de brandweer wel een vreemde geur op. Een appartementsbewoner bleek ontstopper in combinatie met een ander product te hebben gebruikt. Evacuatie van het hotel bleek niet nodig. Na verluchting kon alle appartementsbewoners na drie kwartier naar hun woning terugkeren.