Animal Solutions en autohandel VO-Expo-Belgium failliet Erik De Block

21 september 2020

13u55 0 Ieper De rechtbank van koophandel in Ieper heeft Animal Solutions uit Ieper failliet verklaard. De zaak aan de Rijselsepoort werd eind oktober 2016 opgericht.

Het gaat om een detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels. Er zijn verschillende zaakvoerders. De rechtbank heeft advocaat Tina Houtman uit Ieper aangesteld als curator.

De rechtbank van koophandel in Ieper heeft ook VO-Expo-Belgium uit de Europalaan in Poperinge failliet verklaard. Het gaat om een autohandel in tweedehandswagens, opgericht in januari 2017. De vennootschapszetel bevond zich op Ter Waarde in Ieper. De rechtbank heeft advocaat Peter Dewitte uit Wervik aangesteld als curator.