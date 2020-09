Animal Rights voert actie aan Ieperse rechtbank, waar proces tegen slachthuis loopt: “Die dieren beseffen wat hen te wachten staat” Christophe Maertens

28 september 2020

10u08 0 Ieper Dierenrechtenvereniging Animal Rights heeft maandag aan de rechtbank van Ieper gedemonstreerd Dierenrechtenvereniging Animal Rights heeft maandag aan de rechtbank van Ieper gedemonstreerd naar aanleiding van de rechtszaak tegen slachthuis Verbist in Izegem . Dat bedrijf moet zich verantwoorden voor dierenmishandeling, nadat Animal Rights undercoverbeelden naar buiten heeft gebracht waarop te zien is hoe runderen het zwaar te verduren krijgen.

Op 11 september 2017 bracht Animal Rights de beelden naar buiten uit het runderslachthuis in Izegem. Ze tonen hoe werknemers van het slachthuis runderen hardhandig bewerken met een stok om hen in een bedwelmingsbox te jagen, waarin de dieren met een schietmasker worden verdoofd. Een werknemer dient systematisch elektrische schokken toe op de runderen. “De bedwelming gaat regelmatig mis en meerdere runderen worden bij volle bewustzijn de keel doorgesneden. Deze dieren hebben een besef van wat hun te wachten staat”, zegt Els Van Campenhout van Animal Rights.

Burgerlijke partij

Op 11 september 2017 diende de dierenrechtenvereniging, via haar advocaat Anthony Godfroid, een klacht in bij de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn. De klacht van Animal Rights is onder andere gebaseerd op het mishandelen van dieren met een stok en elektrische prikkelaar. Ook het feit dat verscheidene runderen minutenlang in de fixatiebox moeten wachten alvorens ze verdoofd worden, dat de fixatiebox niet geschikt is om de dieren zorgvuldig te verdoven en dat de verdoving te vaak niet goed wordt uitgevoerd, stuit de dierenrechtenvereniging tegen de borst. Animal Rights heeft zich daarom burgerlijke partij gesteld in de zaak.

Het proces in de rechtbank van Ieper is intussen uitgesteld naar 25 januari.