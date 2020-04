Andrée (96) aan coronavirus bezweken in woonzorgcentrum, dochter teruggekeerd uit Spanje om ouders bij te staan LSI

Bron: LSI 2 Ieper In woonzorgcentrum Huize Wintershove in Vlamertinge (Ieper) is bewoonster Andrée Munier (96) aan het coronavirus bezweken. Meer dan 80 jaar was ze samen met haar echtgenoot Maurits Rits, die haar tot eind februari nog bij hen thuis verzorgde.

Andrée en Maurits leerden elkaar al in 1938 kennen. Maurits was kolonel in het leger, Andrée was huisvrouw en zorgde voor haar vier kinderen en tien kleinkinderen. “Mama was dementerend, maar ons papa bleef tot het niet meer ging om thuis voor haar te zorgen”, vertelt dochter Jeanine. “Pas op 28 februari is ze in het woonzorgcentrum opgenomen.” Voor Jeanine ook het sein om vanuit de streek van het Spaanse Murcia, waar ze al twintig jaar woont en werkt, terug naar België af te zakken. “Drie dagen na mijn terugkeer ging Spanje in lockdown”, vervolgt Jeanine. “Nu heb ik beslist hier te blijven tot het virus voorbij is. Op die manier kan ik voor mijn papa zorgen. Hij is enorm aangeslagen door haar dood. Wat wil je, na meer dan tachtig jaar samen? Meteen na haar opname in het woonzorgcentrum liet hij zichzelf ook twee weken lang vrijwillig op kortverblijf opnemen, om nog bij haar te kunnen zijn. Hij is blij met de beslissing die hij toen genomen heeft. Zo is hij nog langer bij haar kunnen zijn.”

Na de sluiting van de woonzorgcentra gingen Jeanine en haar broer regelmatig aan het venster van Huize Wintershove wuiven. “Plots zagen we haar huidskleur veranderen en hoorden we dat ze ziek was. De dokter bevestigde de diagnose van Covid-19. Twee dagen later was ze overleden. En dat ondanks alle goede zorgen van het personeel, dat in moeilijke omstandigheden moet strijden en werken.”

Ter nagedachtenis van haar moeder plaatste Jeanine op YouTube een mooi herdenkingsfilmpje met foto’s uit de oude doos. De afscheidsplechtigheid van Andrée zal in intieme kring in zaal De Vier Koningen in Ieper plaatsvinden.