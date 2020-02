Amper 30 oproepen voor brandweer tijdens storm Dennis AHK

16 februari 2020

20u01 0 Ieper Storm Dennis heeft de Westhoek grotendeels gespaard. De brandweerzone Westhoek kreeg zondag amper 30 meldingen binnen. “Dat is één zesde van wat we vorige week tijdens storm Ciara te verwerken kregen”, zegt woordvoerder Kristof Louagie.

De oproepen die de zone kreeg, gingen over kleine schadegevallen. “Deze keer gaat het voornamelijk over losgekomen dakpannen en dakbedekking ging”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van de hulpverleningszone Westhoek. “Bij Ciara ging het meer over omgewaaide bomen en takken op de rijbaan. Wellicht heeft Ciara ervoor gezorgd dat alle fragiele bomen omvergewaaid zijn.”