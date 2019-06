Ambulant Behandelprogramma Alcohol helpt problematische drinkers te stoppen voor het te laat is Christophe Maertens

25 juni 2019

15u51 0 Ieper In Ieper kunnen mensen die te veel drinken sinds kort deelnemen aan het Ambulant Behandelprogramma Alcohol (ABA). Daarmee vullen de initiatiefnemers een leegte in het zorgaanbod in de regio: een behandeling voor mensen met een alcoholafhankelijkheid die niet hoeven te worden opgenomen in een ziekenhuis. “Het is moeilijk om te stoppen met drinken, maar het is haalbaar.”

Rudy Bouton (52) uit Poperinge kampte in het verleden al met te veel drinken en hij greep opnieuw naar de fles toen een goede vriendin van hem stierf. “Het is nu niet dat ik van ’s morgens al begon te drinken, maar bij het bereiden van mijn maaltijd nam ik algauw een aperitief”, getuigt de man. “Van eentje kwamen er twee en meer. Op een bepaald moment dronk ik gewoon veel te veel. Mijn kinderen maakten er mij attent op en op het werk kreeg ik problemen. Op een bepaald moment werd ik er mij van bewust dat ik niet meer zonder alcohol kon en trok ik naar een dokter. Die verwees me door naar het nieuwe programma ABA.”

Het Ambulant Behandelprogramma Alcohol is een samenwerking tussen het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart, Jan Yperman Ziekenhuis en het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo. “Bij de invulling van het ‘zorgpad alcohol’ werd duidelijk dat er een tekort is aan een ambulante gespecialiseerde behandeling voor mensen die niet zonder alcohol kunnen”, zegt Marlies Boerave, die ABA coördineert. “Er waren slechts twee mogelijkheden. Ofwel klopte hij of zij aan bij een psycholoog of een psychiater voor enkele consultaties, maar dat is vaak niet voldoende. Daarnaast konden patiënten zich laten opnemen in een psychiatrische instelling, maar die stap was dan weer te drastisch.” Volgens de initiatiefnemers van ABA zijn er binnen de verslavingszorg heel wat mensen die nood hebben aan een gespecialiseerd programma, maar voor wie een dagelijks programma niet noodzakelijk is. Het ABA-project laat patiënten toe een goede zorg te doorlopen zonder dat de werk- en thuissituatie moet worden opgegeven. “Onze behandeling richt zich op volwassen bij wie het drankprobleem levensdomeinen zoals relatie, gezin en werk nog fundamenteel heeft aangetast. Via ABA krijgen patiënten de kans om het probleem in een vroeg stadium aan te pakken, wat het herstelkans verhoogd.”

Mensen die willen deelnemen aan de cursus, worden doorverwezen door onder meer huisartsen, specialisten, psychologen en psychiaters. “Maar het kan ook door familie”, zegt Francy De Smet van Largo.

Na een kennismakingsgesprek volgt een groepsgerichte behandeling. “De trainingssessies zijn bestemd voor gesloten groepen van een tiental personen, zeven dinsdagnamiddagen na elkaar. De hoofdcomponenten zijn motivatie, zelfcontrole en hervalpreventie”, klinkt het. “Het is belangrijk dat de deelnemers bij het groepstherapeutisch programma nog steun ondervinden van hun sociaal netwerk en gemotiveerd zijn om te komen tot een volledige onthouding. Mensen die deelnemen moeten dus volledig stoppen met drinken.” Rudy Mouton zegt blij te zijn de cursus te hebben gevolgd. “Het is moeilijk om te stoppen, maar het is haalbaar. Deze behandeling helpt daar zeker bij.” Meer info via www.aba-ieper.be.

Meer over ABA

gezondheid

ziekten

samenleving