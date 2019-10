Amateurhistoricus schrijft met ‘Het oud verhaal van Vlaanderen’ zijn 9de boek in 9 jaar tijd Christophe Maertens

30 oktober 2019

15u50 5 Ieper Ivan Vanherpe (63) uit Ieper heeft zopas zijn negende boek uit in de reeks ‘De Kronieken van de Westhoek’. Met ‘Het oud verhaal van Vlaanderen’ brengt hij in 776 pagina’s het chronologisch relaas van onze regio. “Ik ben en blijf gefascineerd door de geschiedenis van Ieper en omstreken.”

Op negen jaar tijd schreef Ivan Vanherpe (63) negen lijvige werken onder de noemer ‘De Kronieken van de Westhoek’. De boeken handelen over de geschiedenis van onze contreien, geschreven in een taal voor iedereen te begrijpen. Het nieuwe boek van Ivan is gewijd aan de geschiedenis van Vlaanderen en zijn graven. Het begint in de jaren 500 bij de Franken en eindigt rond 1500, toen Vlaanderen ‘weggleed in het grote Europa’, zoals de auteur het mooi beschrijft. “Ik begon aan dit boek omdat ik nog een chronologische historiek van de geschiedenis van Vlaanderen mankeerde”, zegt de Ieperling. “Het is het oude verhaal van Vlaanderen gebaseerd op het leven van de graven en gravinnen die allemaal de revue passeerden.” De lezer van Ivan weet wat hij mag verwachten. Vanherpe schrijft in de tegenwoordige tijd en hij geeft eigen commentaar op de gebeurtenissen. Daarbij blijft hij wel zijn bronnen trouw, die de geschiedenis objectief weergeven. “Maar alle verhalen hebben veel waarheden”, zegt Ivan. “Neem nu de Guldensporenslag. We weten allemaal dat die plaatsvond op 11 juli 1302, maar al naargelang de bron krijg je wel een andere invulling.”

Gallië en de Galliërs

“Het is opmerkelijk dat er nog niemand zo’n geschiedenis heeft samengesteld. Veel auteurs doen dat wel gedeeltelijk, zoals Bart Van Loo die een boek schreef over de Bourgondiërs.” In de eerste bladzijden van zijn jongste werk beschrijft Ivan het verhaal van Gallië en de Galliërs om meer dan 700 bladzijden later te stoppen met het leven van Filips de Schone, die door Ivan een beetje als de laatste graaf van Vlaanderen wordt gezien.

Het boek is de opvolger geworden van het ‘Dagboek van Augustijn’. Augustijn van Hernighem woonde tussen 1562 en 1595 bij de Ieperse markt. Elke dag schreef hij zijn bevindingen neer in een dagboek, waarvan er 1.100 pagina’s bewaard zijn gebleven. De educatieve dienst van het Yper Museum besloot om een stadswandeling uit te werken op basis van Ivans boek.

Rijksarchief

Ondertussen zit de schrijver niet stil en is hij al bezig met zijn tiende en zelfs elfde boek. De tiende in de reeks zal handelen over de Franse tijden van de 17de en 18de eeuw. Het elfde boek wordt een huzarenstukje en zal buiten de ‘Kronieken van de Westhoek’ vallen. “Het zal de titel ‘De Grote Kroniek van Ieper’ dragen. In het werk, dat meer dan 1.000 pagina’s zal beslaan, komen alle handschriften en andere geschriften die ooit in Ieper zijn neergepend aan bod.” Ivan vond het materiaal voor dat boek onder meer in het Ieperse stadsarchief, in het Rijksarchief van Kortrijk en op internet. “Het zal niet alleen over de oude geschiedenis gaan, maar ook over WO I en ik zou graag eindigen met het 2000.”

“Ik ben en blijf gefascineerd door de geschiedenis van Ieper en onze contreien”, zegt Ivan, die dagelijks 5 tot 6 uur achter zijn bureau zit. Opmerkelijk: de man doet alles alleen. Hij schrijft, doet eindredactie en heeft zijn boek uit in eigen beheer. Het ‘Het oud verhaal van Vlaanderen’ is onder meer te koop in de Standaard Boekhandel in Ieper. Meer info via www.dekroniekenvandewesthoek.be.