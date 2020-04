Exclusief voor abonnees Amateur-astronoom en vader van zeven dochters Hubert (89) overlijdt aan coronavirus: “Kwaad, omdat we papa op deze manier verliezen” Hans Verbeke

02 april 2020

06u00 8 Ieper Hubert Degroote is niet meer. In november zou de Ieperling z’n 90ste verjaardag vieren, maar het coronavirus besliste er anders over. “Ook mama ligt besmet in het ziekenhuis”, zegt dochter Viviane, die zelf het virus overwon. “Als genezen patiënt ben ik samen met één van mijn zussen nog even bij papa mogen gaan. Zijn ogen glinsterden, zijn geest was helder. Hij keek ernaar uit om naar huis te gaan. Een dag later was hij dood.”

Eén week was Hubert Degroote opgenomen in het Jan Ypermanziekenhuis, meer niet. “Hij had wel wat last van ouderdomskwaaltjes, maar tegelijk was papa nog bijzonder actief. Hij reed zelfs nog met de auto en was altijd in de weer. Tot het coronavirus zijn pad kruiste. En dat van ons”, vertelt Viviane. Zij is één van de zeven dochters van Hubert Degroote en zijn twee jaar jongere echtgenote Yvette Blanchaert. Viviane overwon het coronavirus, thuis in quarantaine met haar man. Net als haar zussen is ze kwaad, erg kwaad zelfs.

