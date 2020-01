Alleen met Valentijn? Misschien vind je wel de liefde via een escape room!

Joyce Mesdag

22 januari 2020

16u28 4 Ieper Ben je vrijgezel en wil je Valentijn liefst niet alleen doorbrengen? De zaakvoerders van escape rooms Fun at Comines in Komen organiseren op vrijdag 14 februari een ‘Blind Escape’.

“Vrijgezellen die andere vrijgezellen willen ontmoeten, kunnen zich aanmelden”, zegt Carla Alaimo. “Nadat ze via mail enkele vragen hebben beantwoord, delen wij hen in in groepjes. Ze kunnen dan samen met anderen proberen ontsnappen uit onze twee escape rooms: Com’in & Escape of Escape Al Capone. Het wordt met andere woorden een soort van blind date, maar dan in een escape room. Ideaal, want op die manier leer je iemand wel meteen goed kennen. Dat is misschien zelfs beter dan op een eerste date, waar iedereen zich op zijn best probeert voor te doen”, lacht Carla.

Met het initiatief willen Carla en haar man Pascal Clarisse wat promo maken voor hun escape room. “Mensen vinden nu eenmaal minder snel de weg naar Komen om een escapespel te spelen dan pakweg Kortrijk. Wij moeten dubbel zo hard ons best doen om mensen tot bij ons te krijgen. Met dit initiatief willen we onze escape rooms dus even in de picture brengen.” Inschrijven kan via info@funatcomines.be. “We vragen 20 euro voor de escape room en een drankje, wie achteraf nog pizza blijft eten, betaalt 35 euro.”