Alcoholverbod rond Ieperse station en verhoogde politiecontroles na dodelijk incident met ‘Carapilsbende’ Lieven Samyn

17 juni 2019

22u52 276 Ieper Een alcoholverbod rond het Ieperse station, verhoogd politietoezicht, extra camera’s maar ook intensieve begeleiding. Met die maatregelen wil het Ieperse stadsbestuur het hoofd bieden aan de overlast die leeglopers rond het station maar ook in andere buurten veroorzaken. De 44-jarige man uit Ieper die donderdagavond levensgevaarlijk gewond raakte bij een schermutseling aan het station met de ‘Carapilsbende’ is ondertussen aan zijn verwondingen overleden.

De woordenwisseling en schermutseling tussen Vincent Van Cayseele en enkele anderen gebeurden in de nacht van donderdag op vrijdag in de buurt van het Ieperse station. Daarbij kwam het slachtoffer met zijn fiets ten val. Hij viel met zijn hoofd hard op het asfalt, maar kon zelf opnieuw recht krabbelen en naar huis rijden. Ver moest hij niet, want met zijn moeder woont hij aan de achterkant van het station, op slechts enkele honderden meter van de plaats van het incident. Thuis vertelde hij aan zijn moeder wat hem was overkomen en kroop vervolgens in bed.

Vrijdagochtend bleek zijn toestand verslechterd en belde zijn moeder de hulpdiensten. Een mugteam en ziekenwagen snelden ter plaatse, dienden de eerste zorgen toe en voerden Vincent naar het Jan Ypermanziekenhuis. Daar bleef hij tot maandag in coma met een schedelbreuk en hersenbloeding. Maar uiteindelijk overleed hij maandagavond aan zijn verwondingen. Zijn afscheidsplechtigheid zal in strikte intimiteit plaatsvinden.

Na de vaststelling van de ernstige verwondingen in het ziekenhuis startte de politie een onderzoek. Camerabeelden aan het station maakten al één en ander duidelijk. Ze leverden de identificatie op van de betrokkenen, die deel uitmaken van wat wel eens smalend als de ‘Carapilsbende’ wordt omschreven. Het gaat immers om mannen die vaak met een goedkoop blikje bier rond het station samentroepen, rondhangen en bij vele passanten of treinreizigers voor een onveiligheidsgevoel zorgen. De hoofdverdachte wordt nog actief opgespoord om te verhoren.

“Eerst en vooral willen wij als stadsbestuur ons medeleven betuigen aan de familie en vrienden van het slachtoffer”, reageert burgemeester Emmily Talpe op het incident. “Teneinde de politie meer slagkracht te geven, zal op de volgende gemeenteraad de invoering van een alcoholverbod aan het station ter goedkeuring worden voorgelegd. Op vandaag kan de politie ingrijpen in geval van openbare dronkenschap, maar een concreet alcoholverbod laat de politie toe sneller op te treden en preventief te werken. Dat alcoholverbod zal na de zomermaanden geëvalueerd worden. In andere steden bleek zo’n verbod al effectief te zijn. Het risico op verplaatsing van de problemen is er altijd maar net daarom willen we ook inzetten op intensieve begeleiding om die mensen uit de negatieve spiraal te halen.”

Een alcoholverbod gold al in het park vlakbij het station maar zal dus nu worden uitgebreid. “Zo’n maatregel is inderdaad in andere steden bij alcoholgerelateerde problemen efficiënt gebleken”, aldus de Ieperse korpschef Kenneth Coigné. “Het laat de politie toe een pv op te stellen voor diegene die met een open alcoholflesje of -blikje rondhangt. Dat kan resulteren in een administratieve sanctie of zelfs bestuurlijke opsluiting. Er komen na de zomer ook vernieuwde en extra camera’s om een nog beter zicht op de omgeving te krijgen. Bedoeling is dat het onveiligheidsgevoel snel verdwijnt.”

Maar de stad wil niet enkel inzetten op repressie. “Het is belangrijk dat we ook focussen op preventie en begeleiding van die personen die aan het station, maar ook in andere buurten, voor overlast zorgen”, vult schepen van welzijn Eva Ryde aan. “Vaak worstelen ze met complexe problematieken. In samenwerking met politie en welzijnspartners willen we aan hen de gepaste hulp en begeleiding bieden.”