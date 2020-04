Albion Hotel focust op 20ste verjaardag vooral op binnenlandse toeristen: “Engelse toeristen zullen we voorlopig niet meer zien” Christophe Maertens

28 april 2020

15u15 0 Ieper Het Albion Hotel viert in mei zijn twintigste verjaardag, maar het coronavirus duwt dat feest een beetje naar de achtergrond. Uitbaatster Ruth Decramer moest de deuren sluiten, maar is zich al volop aan het concentreren op de heropening. “De focus zal vooral op binnenlands toerisme liggen, wat gezien de coronatijden wel voor de hand ligt.”

Het Albion Hotel in de Sint-Jacobstraat is een familiaal hotel en ligt op een boogscheut van de Grote Markt. Op dezelfde plaats stonden voor de Eerste Wereldoorlog nog een classicistische woning uit de late jaren 1700 en een renaissance huis met een trapgevel uit de jaren 1600. Van dat huis is de inkom van het hotel een getrouwe reconstructie.

Het was zo onwezenlijk om de deuren te moeten sluiten net voor de start van het hoogseizoen. We hebben voor alle medewerkers werkloosheid door overmacht aangevraagd Ruth Vercramer

Vergader- en seminarieruimtes

Volgens Ruth is het Albion Hotel alvast de ideale uitvalsbasis om Ieper, en bij uitbreiding de Westhoek, te verkennen. Daarnaast richt het hotel zich met vergader- en seminarielokalen ook tot bedrijven uit de ruime regio. In mei viert het hotel zijn twintigste verjaardag, al had Decramer zich die verjaardag wel enigszins anders voorgesteld. “Ook al mochten hotels volgens de strikte coronarichtlijnen openblijven voor puur zakelijke klanten, toch bleven de annulaties zich de afgelopen weken opstapelen”, zucht de zaakvoerster. “De tsunami aan afzeggingen deed ons al snel beseffen dat sluiten de enige optie was. Het was zo onwezenlijk om de deuren te moeten sluiten net voor de start van het hoogseizoen. We hebben voor alle medewerkers werkloosheid door overmacht aangevraagd.”

Engelse markt

“Toch kwam vrij snel het idee om het hotel al voor te bereiden op wat wel nog mag eens de maatregelen versoepelen”, zegt de uitbaatster. “Voor de coronacrisis was zeventig procent van onze hotelgasten Engelstalig, de andere gasten reisden voor zaken of als toerist in eigen land of de buurlanden. Bovendien stonden de afgelopen jaren bijna volledig in het teken van de WO I-herdenking. Bijna alle marketinginspanningen waren gericht op de Engelse markt en de buitenlandse touroperators. Maar de kans dat buitenlandse toeristen meteen zullen terug komen is eerder klein. Daarom gingen we op zoek naar alternatieven. Dat doen we met een specifiek aanbod in samenwerking met verschillende lokale partners. De focus op binnenlands toerisme ligt voor de hand", gaat Decramer verder.

Arrangementen

Ook Westtoer, Toerisme Westhoek en Toerisme Ieper zullen landgenoten warm maken voor een verblijf in Ieper en de Westhoek. “Wij zijn lokaal verankerd en werken samen met leveranciers uit de buurt voor ambachtelijke producten bij het ontbijt. Ook gaan we in zee met andere plaatselijke ondernemers, zoals restaurants, fiets- en scooterverhuurders en toeristische initiatieven en attracties. Zo hebben we verschillende arrangementen uitgewerkt voor verschillende doelgroepen, die nu al geboekt kunnen worden via de website.”

Streekontbijt

“Daarnaast bieden we een ontbijtformule aan met ambachtelijke producten uit de Westhoek aan de hotelgasten, maar ook aan de Ieperlingen en mensen die naar onze stad komen voor een daguitstap. Een ontbijt kost 18,50 euro, giftcards kunnen nu al besteld worden. We willen dit concept lanceren ter gelegenheid van Moederdag”, besluit Ruth. Meer info op www.albionhotel.be.