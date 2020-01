Alain Remue vertelt over werk bij de Cel Vermiste Personen Christophe Maertens

23 januari 2020

10u59 0 Ieper VtbKultuur Ieper Cieper en Fotoclub Kordial Ieper nodigden commissaris en diensthoofd van de Cel Vermiste Personen Alain Remue uit om te komen spreken over zijn werk. De voordracht vindt plaats op 25 februari in OC Cieper in Sint-Jan.

De Cel Vermiste Personen is een onderdeel van de Belgische federale politie. De dienst houdt zich bezig met de opsporing van en het onderzoek naar onrustwekkende vermissingen en alle vermissingen van minderjarigen. Commissaris komt vertellen over zijn werk.

Inschrijven tegen uiterlijk 20 februari door te mailen naar rudy@fotoclubieper.be met vermelding van uw naam. Schrijf 5 euro per persoon over op BE19 1030 4096 7212 van vtbKultuur Ieper Cieper met vermelding van uw naam + ‘vermiste personen’. Betalen kan ook de avond zelf aan de ingang met gepaste munt, maar dan betaal je 6 euro. Iedereen welkom in ontmoetingscentrum Cieper in de Brugseweg 309 in Sint-Jan (Ieper) op dinsdag 25 februari om 20 uur.