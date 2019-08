Al meer dan 4.000 tickets verkocht voor Highlight Festival, nog 500 beschikbaar Christophe Maertens

27 augustus 2019

17u23 2 Ieper Het ziet er goed uit voor muziekfestival Highlight Festival, dat op zaterdag 31 augustus plaatsvindt langs de Zuiderring in Ieper. Al meer dan vierduizend dancefans kochten een ticket en de weersvoorspellingen zijn gunstig. “We zijn voorzien op de warmte.”

Het Highlight Festival is een festival dat vooral danceliefhebbers naar Ieper moet lokken. “In tegenstelling tot de eerste editie richten we ons dit jaar meer op binnenlandse dj’s”, zegt Lennert Vintevogel, die het festival organiseert samen met Jeroen Crombez, Niels Pierpont en Jordy Bequoye. Op de affiche voor zaterdag staan onder andere Regi, Jebroer en Yves Deruyter. “Vorig jaar hadden we wat meer internationale namen, maar het moet financieel haalbaar blijven. Daarom hebben we voor dit jaar wat meer gekeken naar goede binnenlandse dj’s. Daarnaast konden we ook Vaal, een beloftevolle Londense dj, boeken. Ze is trouwens de dochter van Sting, de voormalige zanger van The Police.”

De locatie blijft dezelfde. “De weide ligt tussen de Zuiderring en Meenseweg, net aan de afslag in de richting van Bellewaerde en de oprit Ieper-Centrum van de A19. Het terrein is wat groter en het hoofdpodium wordt dubbel zo groot. De parking blijft aan de site van Picanol en er is een shuttledienst. Er is een grote fietsstalling naast de weide.”

Vorig jaar kwamen 2.600 feestvierders naar het festival afgezakt, maar dat aantal zal dit jaar ruim overschreden worden. “In voorverkoop zijn al meer dan vierduizend tickets de deur uit, er zijn er nog vijfhonderd beschikbaar. Het ziet er dus goed uit. Het weer zal ook prima zijn. We raden mensen aan veel water te drinken en zonnebrandolie te gebruiken. We gaan dat ook duidelijk maken via onze infoborden.”

De alpaca’s die normaal op de weide staan te grazen, worden naar veiliger oorden overgebracht. “We laten ze zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving”, besluit Lennert. “Op het laatste moment verhuizen ze dan naar een weide wat verderop.” Meer info op www.highlightfestival.com/.