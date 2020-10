Al dertien coronapatiënten in Jan Yperman Ziekenhuis Christophe Maertens

09 oktober 2020

19u02 0 Ieper Na een lange stabiele periode met acht of negen coronapatiënten lijkt het aantal opnames nu toch weer te stijgen in het Jan Yperman Ziekenhuis, aldus de woordvoerder van het Ieperse ziekenhuis.

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper zijn op dit moment dertien patiënten opgenomen met corona. Daarvan liggen er twee op de afdeling intensieve zorgen. “Deze week was zeven procent van de PCR-tests in ons klinisch labo positief”, zegt woordvoerder Pieter-Jan Breyne. “Op dit moment zijn er nog geen capaciteitsproblemen in het ziekenhuis, maar we zijn zeer waakzaam, want het aantal opnames lijkt nu toch weer te stijgen.”