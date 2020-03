Al 22 mensen met covid-19 mochten JYZ verlaten, in totaal zijn er 6 patiënten overleden aan het virus Christophe Maertens

31 maart 2020

11u21 0 Ieper In het Jan Yperman Ziekenhuis (JYZ) liggen er dit moment 45 mensen die zijn besmet met covid-19. In totaal zijn er in het ziekenhuis zes mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

8 patiënten liggen op intensieve zorgen. Het aantal mensen dat naar huis mocht is flink toegenomen: in totaal zijn er dat al 22, waarvan er maandag al 5 het ziekenhuis mochten verlaten. “Ons ziekenhuis kan op dit moment zeker nog werken binnen de voorziene capaciteit”, aldus woordvoerder Pieter-Jan Breyne. “De werking wordt meermaals per dag gemonitord.”

Mondmaskers en wegwerphandschoenen

Ondertussen kunnen mensen het ziekenhuis nog altijd helpen. “We krijgen van veel mensen de vraag wat onze zorgverleners op dit moment het hardst nodig hebben”, zegt de woordvoerder. Dat zijn: Mondmaskers (van het type FPP2 of FPP3), Wegwerphandschoenen in nitril met lang manchet, Beschermoveralls met kap (bvb Tyvek), Gelaatsschermen en digitale thermometers. “Giften kunnen afgegeven worden aan het onthaal in onze inkomhal. Heb je vragen of opmerkingen, stuur gerust een mailtje naar info@yperman.net of bel naar 057/35. 35. 35.”