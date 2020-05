Al 16 bewoners Huize Sint-Jozef in Ieper overleden aan coronavirus LSI

11 mei 2020

17u07

Bron: LSI 0 Ieper In woonzorgcentrum Huize Sint-Jozef in Ieper zijn sinds het uitbreken van de coronacrisis al 16 bewoners overleden. Het aantal besmettingen bij de bewoners ligt op 42.

Vier bewoners verblijven nog op de quarantaine-afdeling. 22 bewoners zijn al hersteld en mochten ondertussen de quarantaine-afdeling verlaten. Niemand verblijft nog in preventieve isolatie. Bewoners met een vermoeden van besmetting worden strikt opgevolgd.

In de assistentiewoning zijn 4 bewoners besmet met het virus. Twee van hen zijn overleden, 1 ligt in het ziekenhuis en nog iemand verblijft in isolatie. De betrokken bewoners en familieleden zijn telkens op de hoogte gebracht.