Al 144 ondernemers schreven zich in voor Ieperse coronabon: “Kunnen warenhuizen worden gevraagd niet deel te nemen?” Christophe Maertens

14 juli 2020

09u39 0 Ieper Nog tot morgen 15 juli kunnen Ieperse ondernemers inschrijven op de Ieperse coronabon. Op de laatste gemeenteraad drukte raadslid Peter De Groote (CD&V) een bezorgdheid rond de bon uit: “Ook grootwarenhuizen kunnen zich inschrijven, terwijl de bon vooral bedoeld is als steun voor kleine zelfstandigen.”

In april besliste het Ieperse stadsbestuur om aan elk Iepers gezin een waardebon te schenken van minimum 25 euro. Het bedrag wordt verhoogd met 10 euro per bijkomend gezinslid. Een alleenstaande krijgt dus 25 euro, een koppel met twee kinderen mag rekenen op 55 euro. De bon moet worden verzilverd in een Ieperse zaak en de Ieperse ondernemers kunnen zich nog tot morgen 15 juli inschrijven om deel te nemen aan de actie. Op de laatste gemeenteraad maakte oppositieraadslid Peter De Groote (CD&V) de opmerking dat ook warenhuizen konden intekenen. “Ondernemers kunnen zich inschrijven om te worden opgenomen in het overzicht waar de bon kan worden geint”, verduidelijkt het raadslid. “De bon wordt gepromoot als steun voor de kleine zelfstandigen, maar ook warenhuizen kunnen zich inschrijven, terwijl we weten dat die de laatste maanden een stijging zagen in hun omzet. We vragen hen vriendelijk zicht te onthouden van inschrijving.”

Extra actie

Schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper) zegt dat nog geen enkel warenhuis zich inschreef voor de actie. “Sarah Bouton (een partijgenote van Desmadryl, nvdr) van de Spar Meenseweg contacteerde mij om te zeggen dat zij als ondernemer de actie ten volle zou ondersteunen, maar toch niet intekent. Ze wil vooral solidair zijn met collega-ondernemers die verplicht moesten sluiten en daardoor zware verliezen leden”, aldus Desmadryl.

Tot vorig week waren er 144 ondernemers ingeschreven voor de actie, waarvan 59 een extra actie doen bovenop de bon. “Na de eerste inschrijvingsdatum van 15 juli zal er nog een tweede oproep komen via de verschillende belangenverenigingen en een nieuwsbrief van de dienst economie.”