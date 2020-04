Al 11 bewoners van Huize Sint-Jozef in Ieper overleden aan coronavirus LSI

24 april 2020

08u16

Bron: LSI 9 Ieper In rusthuis Huize Sint-Jozef in Ieper zijn sinds het uitbreken van de coronacrisis al elf bewoners overleden. Dat is dubbel zoveel als vorige week. Het aantal besmettingen bleef wel zo goed als stabiel op 32.

Drie bewoners zijn nog in preventieve isolatie geplaatst. Twaalf bewoners zijn aan de beterhand en zullen waarschijnlijk volgende week de quarantaine-afdeling mogen verlaten. Bij drie bewoners uit de assistentiewoningen is ook het virus vastgesteld. Twee van hen liggen in het ziekenhuis, de derde op de quarantaine-afdeling van het rusthuis. De bewoners en familieleden zijn telkens op de hoogte gebracht.