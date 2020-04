Al 102 coronapatiënten hebben Jan Yperman Ziekenhuis mogen verlaten Christophe Maertens

27 april 2020

18u07 0 Ieper Al meer dan honderd coronapatiënten hebben het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper mogen verlaten. Ondertussen verzekert het ziekenhuis dat patiënten die niet besmet zijn met corona, maar wel medische zorg nodig hebben, geen schrik moeten hebben om naar de spoed te komen.

“Er zijn op dit moment 44 patiënten opgenomen met Covid-19", zegt woordvoerder Pieter-Jan Breyne. “Daarvan liggen er zeven op intensieve zorgen. Verder zijn er negen mensen met een vermoeden van corona opgenomen. Er zijn ook 35 patiënten overleden, maar 102 patiënten konden terug naar huis.”

Veilig voor alle patiënten

Ondertussen laat het ziekenhuis via filmpjes op sociale media weten dat het voor gewone patiënten, die dus niet besmet zijn met corona, veilig is om naar het ziekenhuis te komen. Het ziekenhuis is zo georganiseerd om elke patiënt veilige zorg te bieden. “Om iedereen de beste zorg te kunnen bieden, is het ziekenhuis opgedeeld in een corona- en een niet-corona-afdeling, elk met eigen personeel. Twee ziekenhuizen in een dus.”

“We zijn ongerust omdat we weinig mensen zien met ernstige medische aandoeningen”, zegt dokter Katrien Van Laeken in een filmpje. “We denken dat die mensen gewoon thuis blijven omdat ze niet durven naar de spoed komen. Voor een aantal aandoeningen is het belangrijk dat mensen zo snel mogelijk hun behandeling kunnen beginnen. Als je twijfelt om al dan niet naar spoed te komen, bel dan eerst je huisarts op.”