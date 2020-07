Agressieveling voor de rechter voor slagen aan zijn ex-vriendin Christophe Maertens

10 juli 2020

11u17 0 Ieper L.D. moet zich voor de rechter in Ieper verantwoorden omdat hij verschillende keren zijn vriendin uit Poperinge te lijf is gegaan. De vrouw liep daarbij een gebroken neus en een oogkasbreuk op.

De vrouw begon een relatie met L.D. in maart 2019, maar na een paar weken liep het al fout. De man kwam regelmatig agressief uit de hoek, waarop zijn vriendin na een tijdje de relatie verbrak. De vrouw gaf hem echter nog een kans, maar opnieuw liep het fout. Na een bezoek aan de Vismarkt in Ieper kreeg de jonge vrouw klappen in het gezicht en belandde ze in het ziekenhuis. Eind vorig jaar sloegen bij L.D. de stoppen volledig door, waarbij zijn vriendin een gebroken oogkas en een gebroken neus opliep. In januari drong de man de woning van haar vader binnen en ging naar haar kamer met een mes in de hand.

De verdediging ontkende de feiten niet. “In de gevangenis zijn zijn ogen open gegaan. Die man laat zich begeleiden en doet er alles aan om zijn leven weer op orde te krijgen”, aldus zijn raadsman. “Een contactverbod is geen probleem, want hij heeft ondertussen een andere vriendin.” Vonnis op 15 juli.