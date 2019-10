Agressieveling veroordeeld tot veertien maanden cel VHS

22 oktober 2019

18u25 0 Ieper Felix D. (49) uit Ieper, een man die de rechtbank van binnen en van buiten kent, moet veertien maanden naar de cel omdat hij zijn vuisten liet spreken op café.

Verschillende dossiers van opzettelijke slagen en verwondingen die gepleegd werden door Felix D. werden door de rechtbank samengevoegd. In een daarvan kon D. het niet hebben dat een oude klasgenoot van hem door enkele cafébezoekers werd uitgelachen. D., die onder invloed was van alcohol, liet hen nogal hardhandig merken wat hij daarvan vond. Het leverde hem nog maar eens een dagvaarding op en een nieuwe veroordeling, bovenop de vijftien vorige in de correctionele rechtbank, drie voor het hof van beroep en twee voor de politierechtbank.

Gestopt met drinken

D. kreeg van de rechter niet alleen veertien maanden cel en een boete van achthonderd euro, maar moet aan de burgerlijke partijen ook een schadevergoeding van tweeduizend euro betalen. “Mijn cliënt heeft in het verleden meer dan eens problemen veroorzaakt toen hij gedronken had”, zei zijn advocaat. “Maar hij heeft zich herpakt en drinkt nu al een tijdje geen alcohol meer. De feiten waarvoor hij terechtstaat, gebeurden in een periode waarin hij het emotioneel zwaar had. Zijn vader was nog maar pas gestorven en kort voordien verloor hij ook zijn broer.”