Agressieveling die vriendin sloeg, krijgt contactverbod Christophe Maertens

15 juli 2020

15u49 0 Ieper L.D. (21) mag van de rechter in Ieper geen contact meer opnemen met zijn ex-vriendin nadat hij haar een paar keer hard had aangepakt. Daarbij liep de vrouw zelfs een neus- en oogkasbreuk op. De man moet zich ook laten begeleiden voor zijn agressieprobleem.

De rechter in Ieper veroordeelde L.D. tot twaalf maanden cel, waarvan alleen het deel dat de man in voorarrest zat effectief is. D. moest zich verantwoorden omdat hij verschillende keren zijn vriendin uit Poperinge hard aangepakt. De twee begonnen in maart 2019 een relatie, maar na een paar weken begon het al fout te lopen. De man kwam regelmatig agressief uit de hoek, waarop zijn vriendin na een tijdje de relatie verbrak. De vrouw gaf hem echter nog een kans, maar opnieuw liep het fout. Na een bezoek aan de Vismarkt in Ieper kreeg de vrouw klappen in het gezicht, waarna ze naar het ziekenhuis moest. Eind vorig jaar sloegen bij L.D. de stoppen volledig door en sloeg hij zijn vriendin een gebroken oogkas en een gebroken neus.

Aan zijn slachtoffer moet L.D. een schadevergoeding betalen van meer dan tweeduizend euro.