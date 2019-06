Afvalintercommunale ontkent dat asbest gedumpt wordt op containerpark: “Alles gebeurt volgens de voorschriften” Christophe Maertens

06 juni 2019

16u51 0 Ieper Afvalintercommunale IVVO is niet te spreken over de opmerking van Groen-gemeenteraadslid Veerle Billiau over de verwerking van asbest op het containerpark in Ieper. Volgens haar wordt asbestafval er gewoon gedumpt. “Niet waar, alles gebeurt volgens de voorschriften.”

Raadslid Veerle Billiau (Groen) beweerde maandagavond op de gemeenteraad dat asbestafval gewoon gedumpt wordt op het Ieperse containerpark. “Dat klopt niet”, reageren diensthoofd Ann Desagner en IVVO-voorzitter Valentijn Despeghel. “Het moet voorzichtig in de container gelegd worden zonder gooien of breken. Een bord duidt de instructies aan voor de bezoeker. Asbest op de parken van IVVO wordt ingezameld volgens de wettelijke voorschriften, die weliswaar door mevrouw Billiau anders geïnterpreteerd worden. Vorig jaar kregen we de milieu-inspectie op bezoek waarbij we aangemaand werden de asbestzak te sluiten, behalve als er asbest wordt afgegeven. We hebben daarop onze veiligheidsinstructies verfijnd. Enkele weken geleden kregen we bezoek van onze externe preventieadviseur en die had geen opmerkingen. Parkopzichters moeten persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en als het zeil van de asbestcontainer opengaat, moeten ze een stofmasker, een wegwerpoverall en wegwerphandschoenen gebruiken. Er is ook een handsproeier om te vernevelen bij droog weer.”

Volgens het Groen-raadslid worden bezoekers met asbest in het containerpark in Wervik doorverwezen naar Ieper, maar ook dat klopt niet volgens de voorzitter. “Mensen van buiten Ieper kunnen niet eens in het park in Ieper terecht, want daarvoor heb je een toegangsbadge nodig. En die wordt binnenkort vervangen door eID”, legt Despeghel uit.

De afvalintercommunale IVVO is niet gelukkig met de tussenkomst van Veerle Billiau op de gemeenteraad van Ieper. “Als ze vragen heeft over onze werking, zijn we bereid de nodige info te verstrekken en eventuele verbeteringen te onderzoeken, zodat geen onwaarheden worden verspreid.”