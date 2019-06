Afvalintercommunale IVVO beloont scholen die ‘mooimaken’ Christophe Maertens

12 juni 2019

09u23 0 Ieper Twintig scholen uit de regio kregen een beloning voor hun inspanningen bij het opruimen van afval. “We proberen al bij de bron afval te vermijden.”

IVVO verenigt twaalf gemeenten uit de regio Westhoek-Westkust. Samen met de gemeenten organiseert de intercommunale de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Via Mooimakers konden scholen zich vorig jaar inschrijven voor OperatieProper. “Het project probeert scholen een duwtje in de rug te geven om actie te voeren voor openbare reinheid op en rond het schoolterrein”, zegt woordvoerder Daphné Gouwy van IVVO. “De scholen engageerden zich om hun afval te sorteren, op te ruimen en minder afval te produceren. Ze kregen les over milieubewust omgaan met afval.”

Twintig scholen dienden bij de afvalintercommunale een rapport in. “Dat is dubbel zoveel als vorig jaar”, weet de woordvoerder. “Als beloning voor hun inspanningen, ontvangen ze een cheque van drie euro per leerling.”

Philippe Gryson, directeur van Freinetschool De Torteltuin in Poperinge, kwam voor zijn school de cheque in ontvangst nemen. “We doen al lang mee aan deze actie en we doen inspanningen om de buurt proper te houden”, zegt de directeur. “We hebben in de school een systeem om afval te vermijden. Zo is PMD bijvoorbeeld verboden. We proberen al aan de bron afval te vermijden. Daarnaast gaan we regelmatig op toer om de buurt rond de scholen mooi te maken. We proberen in woorden en daden een groene school te zijn. Zo nemen we ook maximum het openbaar vervoer bij uitstappen en zetten we in op fietsen. We kiezen altijd eerst voor het milieu.” Op De Torteltuin zitten tweehonderd leerlingen.