Afval in brand gestoken vlakbij bedrijfsgebouw in Elverdinge

18 mei 2020

08u18

In een hoekje aan een bedrijfsverzamelgebouw langs de Veurnseweg in Elverdinge (Ieper) is zondagavond een hoop afval in brand gestoken. De brandweer was er op tijd bij maar het gevaar op overslag naar het gebouw was reeël. De politie onderzoekt de zaak.

Rond 22.30 uur snelde de brandweer van de zone Westhoek naar een bedrijfsverzamelgebouw waar onder meer een handcarwash en Tyre Repair Center (TRC) is gevestigd. Aan de zijkant van het bedrijfsterrein, in een hoekje, had een hoop afval vuur gevat. De brand kon tijdig geblust worden en zorgde enkel voor een zwartgeblakerde muur. Maar de kans op overslag naar het gebouw was niet onbestaande.