Afval- en groenpark weer open, maar enkel op afspraak en onder strike voorwaarden Christophe Maertens

03 april 2020

18u04 0 Ieper Het afvalpark en het groenpark in Ieper zijn vanaf 7 april weer open. “We beseffen maar al te goed dat veel mensen naar het groen- of recyclagepark willen momenteel. Maar we rekenen op de burgerzin en het gezond verstand.”

Stad Ieper en afvalintercommunale IVVO hebben beslist om het groenpark langs de Bargiestraat 8 en het recyclagepark Pilkemseweg 107 opnieuw te openen vanaf 7 april. “Maar op afspraak en onder strikte voorwaarden”, zegt schepen van Milieu en Afvalbeleid Valentijn Despeghel. “Inwoners kunnen er met hun afval of tuinafval terecht van dinsdag tot zaterdagmiddag. Wie langs wil komen, moet op voorhand een afspraak maken via de gemeentelijke website www.ieper.be. Online afspraken maken kan vanaf 4 april. Er zullen maximum 10 bezoekers per slot van een half uur op de parken toegelaten worden. Je kan maar om de 14 dagen een nieuwe afspraak maken op éénzelfde park - bij misbruik wordt het account geblokkeerd. Mensen zonder afspraak, worden niet toegelaten. De politie houdt toezicht. Wie zich toch zonder afspraak in de parken aanmeldt, riskeert een boete.”

Asbestafval en textiel, kledij en schoenen kunnen tijdelijk niet worden aangeboden. “We vragen de Ieperlingen om enkel naar het recyclagepark of groenpark te komen voor afval dat dringend weg moet. Stel jouw bezoek dus zo lang mogelijk uit. We wijzen er ook op dat GFT-afval vanaf nu wekelijks in de groene container kan worden meegegeven.”

Hoe maak je een afspraak?

• Via www.ieper.be (blokje bovenaan de website) en kies je bij productmogelijkheden voor recyclagepark of groenpark

• Je selecteert een beschikbaar tijdstip, je vult je gegevens in en je bevestigt de afspraak.

• Je krijgt een e-mail met de bevestiging van jouw afspraak. Hierin vind je het afsprakenkenmerk en de details van jouw afspraak. Print dit uit en leg het achter de voorruit van je auto.

• Twee uur voor de afspraak, krijg je een sms als herinnering met daarin het afsprakenkenmerk. Dat is jouw toegangsbewijs tot het recyclagepark als je niet kunt afprinten

• Wie geen internet heeft, kan een afspraak regelen via het corona meldpunt 0800 9 8900

Hoe je kom je naar het recyclage- of het groenpark?

• Kom alleen. Enkel als je heel zware dingen moet uitladen, mag er één iemand met je meekomen.

• Je komt naar het park in het tijdsslot van jouw afspraak. Kom je te laat of te vroeg dan kan je het park niet in.

• Wie in de wachtrij staat, moet in de auto blijven wachten.

• Aan de ingang van de parken zal om je bewijs van afspraak worden gevraagd.

• Selecteer je afval goed vooraf, zodat je bezoek aan het recyclagepark snel kan afgehandeld worden. Enkel zo kunnen we lange wachtrijen vermijden

• Op de parken moet je verplicht 1,5 meter afstand houden van de andere aanwezigen op de parken. Respecteer dus de sociale afstandsregels.

• Per voertuig is er maximum 30 minuten toegang.

• Wees geduldig en hoffelijk.

“We beseffen maar al te goed dat veel mensen naar het groen- of recyclagepark willen momenteel”, aldus de schepen. “Maar we rekenen op de burgerzin en het gezond verstand. De parken kunnen alleen open als iedereen zich aan de strikte maatregelen houdt. Maak dus een afspraak en hou je daaraan. Met goede wil van iedereen, krijgen we dingen voor elkaar: #IedereenIeper.”